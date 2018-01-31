81-летняя тулячка передала мошенникам 50 тысяч рублей

30 января 81-летняя тулячка стала жертвой мошенников. Аферисты действовали по проверенной схеме: они сообщили пенсионерке, что ее родственник попал в ДТП и что для решения «проблемы» нужны деньги. Пожилая женщина растерялась и, не проверив эту информацию, передала злоумышленникам 50 тысяч рублей.

Поняв, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась в полицию.

– Полицейские принимают меры для установления личности и местонахождения злоумышленников и просят граждан быть внимательными при подобных звонках с просьбами срочно подготовить и передать ту или иную сумму денег, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Полицейские обращают внимание граждан на важность проверки информации, которую сообщают по телефону неизвестные. При поступлении подобных звонков нужно сразу же обращаться в полицию.