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81-летняя тулячка передала мошенникам 50 тысяч рублей

81-летняя тулячка передала мошенникам 50 тысяч рублей

Сейчас злоумышленников разыскивает полиция.

30 января 81-летняя тулячка стала жертвой мошенников. Аферисты действовали по проверенной схеме: они сообщили пенсионерке, что ее родственник попал в ДТП и что для решения «проблемы» нужны деньги. Пожилая женщина растерялась и, не проверив эту информацию, передала злоумышленникам 50 тысяч рублей.

Поняв, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась в полицию.

– Полицейские принимают меры для установления личности и местонахождения злоумышленников и просят граждан быть внимательными при подобных звонках с просьбами срочно подготовить и передать ту или иную сумму денег, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Полицейские обращают внимание граждан на важность проверки информации, которую сообщают по телефону неизвестные. При поступлении подобных звонков нужно сразу же обращаться в полицию.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 16:10 +1
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