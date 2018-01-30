Ночью в Туле сгорел автомобиль «Ауди»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

К счастью, никто не пострадал.

30 января в 2.49 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля «Ауди А4», расположенного в Туле на улице Болдина.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 2.54. Через три минуты пожар потушили. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.





В результате происшествия выгорел моторный отсек, сгорели передние колеса, повреждено лакокрасочное покрытие на площади 4 кв. м.

Причина пожара устанавливается.