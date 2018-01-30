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Ночью в Туле сгорел автомобиль «Ауди»
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Ночью в Туле сгорел автомобиль «Ауди»

К счастью, никто не пострадал.

30 января в 2.49 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля «Ауди А4», расположенного в Туле на улице Болдина.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 2.54. Через три минуты пожар потушили. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.



В результате происшествия выгорел моторный отсек, сгорели передние колеса, повреждено лакокрасочное покрытие на площади 4 кв. м.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:02 +1
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