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Сколько лет нужно копить жителям Тульской области на квартиру в Москве?

Сколько лет нужно копить жителям Тульской области на квартиру в Москве?

Приводим расчеты экспертов.

Эксперты портала «Мир квартир» подсчитали, сколько лет необходимо будет жителям российских регионов копить на новую стандартную «среднюю» московскую однокомнатную квартиру ценой в 7,9 миллиона рублей. Об этом пишет «Российская газета».
 

Меньше всего времени на это потратят жители регионов Крайнего Севера и сами москвичи — от 8 до 10 лет. А больше всего времени осуществление желания потребует у жителей Псковской области и республик Северного Кавказа — от 29 до 32 лет.

Жителям Тульской области понадобится 11 лет, чтобы накопить на самую дешевую квартиру в Москве, и 21 год — на среднюю.

Эксперты брали в расчет зарплату туляков — 30 732 рубля.

К слову, анализ осуществлялся, исходя из годового дохода жителей регионов России, траты из которого «на жизнь» не учитывались. Так что в итоге срок накопления серьезно увеличивается.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:15 −8
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