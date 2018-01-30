Сколько лет нужно копить жителям Тульской области на квартиру в Москве?

Меньше всего времени на это потратят жители регионов Крайнего Севера и сами москвичи — от 8 до 10 лет. А больше всего времени осуществление желания потребует у жителей Псковской области и республик Северного Кавказа — от 29 до 32 лет.

Жителям Тульской области понадобится 11 лет, чтобы накопить на самую дешевую квартиру в Москве, и 21 год — на среднюю.

Эксперты брали в расчет зарплату туляков — 30 732 рубля.

К слову, анализ осуществлялся, исходя из годового дохода жителей регионов России, траты из которого «на жизнь» не учитывались. Так что в итоге срок накопления серьезно увеличивается.