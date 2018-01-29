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В Заокском районе экс-сотрудница почты подозревается в хищении 110 тысяч рублей

В Заокском районе экс-сотрудница почты подозревается в хищении 110 тысяч рублей

Женщина уволена, в отношении неё возбуждено и расследуется уголовное дело.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из отделений почтовой связи в Заокском районе. Как сообщает пресс-служба ведомства, 45-летняя женщина подозревается в присвоении с использованием служебного положения.

По версии следствия, с начала июня по конец октября прошлого года злоумышленница из корыстной заинтересованности, используя служебное положение, похитила вверенные ей деньги «Почты России» в сумме около 110 тысяч рублей.

Женщина уволена с занимаемой должности. В рамках уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +1
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