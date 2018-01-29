Какие улицы Тулы обесточат 30 января
С 9 до 17 часов на территории областного центра пройдут плановые работы.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» временно отключат от электроэнергии дома по следующим адресам:
- ул. Бундурина, 45, 47,
- ул. Свободы, 37, 41, 58-а, 60,
- ул. Белкина, 27-а, 25, 27,
- ул. Болдина, 104,
- ул. Садовая, 3,
- 1-й Архангельский пр-д,
- ул. Архангельская,
- 2-й Архангельский пр-д,
- д. Ивановка,
- ул. Хомяковская,
- Хомяковское ш., 12, 10, 8, 6, 5/4,
- ул. Фестивальная, 144,
- Хомяковский пр-д, 11-55,
- дер. Скорнево,
- п. Дачный: ул. Берёзовая,
- ул. Новая,
- ул. Зелёная,
- ул. Солнечная,
- ул. П. Алексеева, 2-10 (чётн.),
- ул. Оборонная, 80-92-а (чётн.), 57-75 (нечётн.),
- п. Михалково: ул. Карбышева, 1, 2,
- ул. Окская,
- ул. Сафонова, 44-64 (чётн.),
- ул. Ярославского, 2-56 (чётн.), 17-83 (нечётн.),
- Мясново: ул. Ликбеза, 15-31 (нечётн.), 2, 3, 6, 10, 12,
- ул. Н. Студёнка, 3-45 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
- ул. В. Студёнка, 7,
- п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 2-а, 2-б, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
- ул. Никитина, 8, 10,
- п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 116, 118-а, 122-130 (чётн.), 144.
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