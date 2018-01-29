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Какие улицы Тулы обесточат 30 января

Какие улицы Тулы обесточат 30 января

С 9 до 17 часов на территории областного центра пройдут плановые работы.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» временно отключат от электроэнергии дома по следующим адресам:

  • ул. Бундурина, 45, 47,
  • ул. Свободы, 37, 41, 58-а, 60,
  • ул. Белкина, 27-а, 25, 27,
  • ул. Болдина, 104,
  • ул. Садовая, 3,
  • 1-й Архангельский пр-д,
  • ул. Архангельская,
  • 2-й Архангельский пр-д,
  • д. Ивановка,
  • ул. Хомяковская,
  • Хомяковское ш., 12, 10, 8, 6, 5/4,
  • ул. Фестивальная, 144,
  • Хомяковский пр-д, 11-55,
  • дер. Скорнево,
  • п. Дачный: ул. Берёзовая,
  • ул. Новая,
  • ул. Зелёная,
  • ул. Солнечная,
  • ул. П. Алексеева, 2-10 (чётн.),
  • ул. Оборонная, 80-92-а (чётн.), 57-75 (нечётн.),
  • п. Михалково: ул. Карбышева, 1, 2,
  • ул. Окская,
  • ул. Сафонова, 44-64 (чётн.),
  • ул. Ярославского, 2-56 (чётн.), 17-83 (нечётн.),
  • Мясново: ул. Ликбеза, 15-31 (нечётн.), 2, 3, 6, 10, 12,
  • ул. Н. Студёнка, 3-45 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
  • ул. В. Студёнка, 7,
  • п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 2-а, 2-б, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
  • ул. Никитина, 8, 10,
  • п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 116, 118-а, 122-130 (чётн.), 144.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:53 0
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