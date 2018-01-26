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В Туле на Зареченском мосту из грузовика выпал мешок аммиачной селитры
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле на Зареченском мосту из грузовика выпал мешок аммиачной селитры

Сейчас мешок с опасным содержимым увозит эвакуатор.

На Зареченском мосту в Туле образовалась пробка. Причиной стал мешок аммиачной селитры, выпавший из КамАЗа прямо на проезжую часть.  Инцидент произошел напротив Тульского музея оружия.

Грузовик с опасным грузом двигался в сторону центра. По предварительным данным, пропажу общим весом около тонны водитель попросту не заметил. Виновника установили по регистрационному номеру.

Опасную находку с места происшествия увозят на эвакуаторе.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции и МВД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Невнимательному водителю грозит штраф – 500 рублей.

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 12:13 +5
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Зареченский мостТула

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