Фото Дмитрия Дзюбина.
В Туле на Зареченском мосту из грузовика выпал мешок аммиачной селитры
Сейчас мешок с опасным содержимым увозит эвакуатор.
На Зареченском мосту в Туле образовалась пробка. Причиной стал мешок аммиачной селитры, выпавший из КамАЗа прямо на проезжую часть. Инцидент произошел напротив Тульского музея оружия.
Грузовик с опасным грузом двигался в сторону центра. По предварительным данным, пропажу общим весом около тонны водитель попросту не заметил. Виновника установили по регистрационному номеру.
Опасную находку с места происшествия увозят на эвакуаторе.
Сотрудники тульской Госавтоинспекции и МВД выясняют все обстоятельства произошедшего.
Невнимательному водителю грозит штраф – 500 рублей.
Другие статьи по темам
Место