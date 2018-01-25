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Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента
Фоторепортаж Алексея Пирязева.

Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента

Самые массовые гулянья прошли на территории Тульского кремля.

Несмотря на то, что Международный день студента отмечается 17 ноября, студенты российских вузов с размахом отмечают праздник 25 января. По всей стране проходят гулянья с концертами и угощениями. В Туле сотни студентов собрались на территории Кремля.

Здесь всех желающих угостили горячим чаем и 25-метровым пирогом по старинному рецепту с яснополянскими яблоками, который специально по случаю приготовили студенты двух тульских техникумов — техникума технологий пищевых производств и колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Свои пожелания студентам гости праздника оставили на интерактивном «Дереве дружбы».

На всей территории Тульского кремля работали интерактивные площадки с исконно русскими забавами: прыжками через веревку, боями подушками, соревнованиями по армрестлингу, веселыми стартами, снежным тиром, метание валенка и прочими народными забавами.

Студентов с праздником поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- Студенчество — самый интересный и весёлый период жизни. И я хочу, чтобы таким он вам и запомнился. Желаю вам успехов, новых открытий и верных друзей! — сказал глава региона.

Мы спросили тульских студентов, о чем они мечтают и в какие приметы верят.

Иван Шальнев, студент Коммунально-строительного техникума:

- Моя первая сессия уже осталась позади. Ровно в полночь перед экзаменами я выходил на балкон и кричал: «Халява, приди!», потом клал пятак под пятку. Это работает! После того, как закончу техникум, буду бизнесменом. Хочу зарабатывать много денег!

Аврора Менса, студента ТулГУ:

- Халява, конечно, существует, но чтобы сдать экзамен, надо очень много учить! Тульские студенты очень открытые, с ними легко найти общий язык! Я здесь уже 2 года и за это время у меня появилось много друзей из разных стран. У вас очень интересная культура!

Мария Шувалова, студентка Тульского педагогического колледжа

- Я в приметы не верю, да и в халяву тоже! Чтобы сдать экзамен, надо все учить! У меня сессия в самом разгаре, поэтому хотелось бы просто сидеть дома и ничего не делать.

Анна Хромченкова, студентка ТГПУ им. Толстого:

- У меня сегодня был последний экзамен! Первая сессия осталась позади! Вот теперь я себя ощущаю настоящей студенткой. Из примет я знаю про пятак под пятку. Мне помогло! А если серьезно, надо очень много учить! Хотелось бы иметь побольше времени, чтобы почаще встречаться с друзьями.

Александр Шишкин и Александр Дмитрук, студенты ТулГу:

- Говорят, приметы работают, но мы лично не пробовали. Полагаемся только на характер! Для студента счастье — это учиться на бюджете и сдать сессию без хвостов! А еще хотелось бы реализовать наш общий проект по градостроительству.

Завершился праздник выступлением «королевы русского R’n’B» Бьянки и группы «Винтаж».

Галерея
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 1
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 2
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 3
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 4
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 5
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 6
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 7
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 8
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 9
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 10
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 11
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 12
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 13
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 14
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 15
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 16
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 17
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 18
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 19
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 20
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 21
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 22
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 23
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 24
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 25
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 26
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 27
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 28
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 29
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 30
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 31
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 32
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 33
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 34
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 35
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 36
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 37
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 38
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 39
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 40
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 41
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 42
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 43
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 44
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 45
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 46
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 47
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 48
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 49
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 50
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 51
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 52
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 53
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 54
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 55
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 56
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 57
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 58
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 59
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 60
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 61
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 62
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 63
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 64
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 65
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 66
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 67
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 68
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 69
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 70
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 71
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 72
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 73
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 74
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 75
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 76
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 77
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 78
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 79
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 80
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 81
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 82
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 83
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 84
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 85
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 86
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 87
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 88
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 89
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 90
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 91
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 92
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 93
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 94
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 95
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 96
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 97
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 98
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 99
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 100
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 101
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 102
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 103
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 104
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 105
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 106
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 107
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 108
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 109
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 110
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 111
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 112
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 113
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 114
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 115
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 116
Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента, Фото: 117
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Автор: Юлия Гришина, вчера, в 18:27 +5
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