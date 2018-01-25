Летающие валенки, 25-метровый пирог, Бьянка и «Винтаж»: как в Туле отметили День студента

Фоторепортаж Алексея Пирязева.

Несмотря на то, что Международный день студента отмечается 17 ноября, студенты российских вузов с размахом отмечают праздник 25 января. По всей стране проходят гулянья с концертами и угощениями. В Туле сотни студентов собрались на территории Кремля.

Здесь всех желающих угостили горячим чаем и 25-метровым пирогом по старинному рецепту с яснополянскими яблоками, который специально по случаю приготовили студенты двух тульских техникумов — техникума технологий пищевых производств и колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Свои пожелания студентам гости праздника оставили на интерактивном «Дереве дружбы».

На всей территории Тульского кремля работали интерактивные площадки с исконно русскими забавами: прыжками через веревку, боями подушками, соревнованиями по армрестлингу, веселыми стартами, снежным тиром, метание валенка и прочими народными забавами.

Студентов с праздником поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- Студенчество — самый интересный и весёлый период жизни. И я хочу, чтобы таким он вам и запомнился. Желаю вам успехов, новых открытий и верных друзей! — сказал глава региона.

Мы спросили тульских студентов, о чем они мечтают и в какие приметы верят.

Иван Шальнев, студент Коммунально-строительного техникума:

- Моя первая сессия уже осталась позади. Ровно в полночь перед экзаменами я выходил на балкон и кричал: «Халява, приди!», потом клал пятак под пятку. Это работает! После того, как закончу техникум, буду бизнесменом. Хочу зарабатывать много денег!

Аврора Менса, студента ТулГУ:

- Халява, конечно, существует, но чтобы сдать экзамен, надо очень много учить! Тульские студенты очень открытые, с ними легко найти общий язык! Я здесь уже 2 года и за это время у меня появилось много друзей из разных стран. У вас очень интересная культура!

Мария Шувалова, студентка Тульского педагогического колледжа

- Я в приметы не верю, да и в халяву тоже! Чтобы сдать экзамен, надо все учить! У меня сессия в самом разгаре, поэтому хотелось бы просто сидеть дома и ничего не делать.

Анна Хромченкова, студентка ТГПУ им. Толстого:

- У меня сегодня был последний экзамен! Первая сессия осталась позади! Вот теперь я себя ощущаю настоящей студенткой. Из примет я знаю про пятак под пятку. Мне помогло! А если серьезно, надо очень много учить! Хотелось бы иметь побольше времени, чтобы почаще встречаться с друзьями.

Александр Шишкин и Александр Дмитрук, студенты ТулГу:

- Говорят, приметы работают, но мы лично не пробовали. Полагаемся только на характер! Для студента счастье — это учиться на бюджете и сдать сессию без хвостов! А еще хотелось бы реализовать наш общий проект по градостроительству.

Завершился праздник выступлением «королевы русского R’n’B» Бьянки и группы «Винтаж».