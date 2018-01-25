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Голосование: Поддержите Тульский военно-исторический музей!
Фото ТВИМ.

Голосование: Поддержите Тульский военно-исторический музей!

Наш музей участвует во Всероссийском конкурсе, посвященном 75-й годовщине Победы в Сталинградской битве.

Российское военно-историческое общество проводит Всероссийский конкурс, посвященный 75-й годовщине Победы в Сталинградской битве на лучший региональный военно-исторический музей.

Тульский военно-исторический музей принял участие в конкурсе с проектом «Народный музей», в котором наравне с сотрудниками музея приняли участие сотни туляков, участников и свидетелей военного времени, дети и внуки тех, кто сражался, трудился и жил во имя Победы.

Его реализация позволила открыть в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля экспозицию «Земля героев», созданную туляками в память о туляках и для туляков.

С 19 января по 1 февраля на главном историческом портале История.рф проводится общенародное голосование за лучший региональный военно-исторический музей.

Поддержите Тульский военно-исторический музей своим голосом!

Ссылка на голосование: здесь. Голосовать можно каждый день.

справка Myslo

Тульский военно-исторический музей

Тульский военно-исторический музей – один из самых молодых музеев не только в городе Туле, но и во всей Тульской области.
 
20 мая 2017 года он распахнул свои двери для туляков и гостей города. Новая музейная экспозиция «Земля героев» открылась в Тульском кремле, в самом центре древнего города. Именно здесь начинается знакомство с героической историей  тульского края, где во все времена жили герои – отважные воины и умелые мастера.
 
Посетители музея совершат увлекательное путешествие в историю, которое начинается в далеком 1380 году на первом поле ратной славы, а заканчивается у стены рейхстага, на которой 9 мая 1945 года наши земляки написали свои имена.
 
Среди уникальных подлинных экспонатов музея – походный офицерский ящик, медали и медальоны 1812 года, письма, оружие и личные вещи участников Первой мировой войны, солдатские треугольники, похоронки, награды, игрушки, журналы, рассказывающие о том, как сражалась и жила Тула в годы Великой Отечественной войны. Все эти предметы туляки передали музею на постоянное хранение в ходе акции «Народный музей», которая началась в 2014 году и продолжается по сей день.

По предварительной заявке музей проводит театрализованные экскурсии, квесты и праздники.

 

часы работы и контакты
Время работы:
Понедельник – выходной
Вторник, среда, воскресенье: 10.00 – 18.00
Четверг, пятница, суббота: 10.00 – 20.00
Последняя среда месяца – санитарный день
 
Контакты:
Тула, кремль, Музейно-выставочный комплекс
Телефон (4872) 77-49-36
Email guk.muzvoenist@tularegion.ru
 
Галерея
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Тульский военно-исторический музей, Фото: 4
Тульский военно-исторический музей, Фото: 5
Тульский военно-исторический музей, Фото: 6
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Тульский военно-исторический музей, Фото: 17
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Автор: Юлия Королева, вчера, в 16:31 +10
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