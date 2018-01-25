Голосование: Поддержите Тульский военно-исторический музей!
Наш музей участвует во Всероссийском конкурсе, посвященном 75-й годовщине Победы в Сталинградской битве.
Российское военно-историческое общество проводит Всероссийский конкурс, посвященный 75-й годовщине Победы в Сталинградской битве на лучший региональный военно-исторический музей.
Тульский военно-исторический музей принял участие в конкурсе с проектом «Народный музей», в котором наравне с сотрудниками музея приняли участие сотни туляков, участников и свидетелей военного времени, дети и внуки тех, кто сражался, трудился и жил во имя Победы.
Его реализация позволила открыть в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля экспозицию «Земля героев», созданную туляками в память о туляках и для туляков.
С 19 января по 1 февраля на главном историческом портале История.рф проводится общенародное голосование за лучший региональный военно-исторический музей.
Поддержите Тульский военно-исторический музей своим голосом!
Ссылка на голосование: здесь. Голосовать можно каждый день.
Тульский военно-исторический музей