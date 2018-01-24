В Туле сотрудник банка похитил более 12 млн рублей со счетов клиентов
Уголовное дело расследовано следственным отделением УФСБ России по Тульской области.
УФСБ России по Тульской области пресечена противоправная деятельность бывшего начальника сектора Центра сопровождения корпоративного бизнеса Операционного центра ПАО «Сбербанк».
Установлено, что мужчина, используя свое служебное положение, в период с 3 января 2016 года по 9 февраля 2017 года путем ввода, удаления и модификации в автоматизированной системе «Единая корпоративная система» информации похитил деньги с семи расчетных счетов клиентов ПАО «Сбербанк».
В результате противоправных действий ПАО «Сбербанк» нанесен ущерб в размере более 12 млн рублей.
27 ноября Люберецким городским судом Московской области мужчина признан виновным в ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно. Кроме того, мужчина возместил причиненный им ущерб.
Обвинительный приговор вступил в законную силу.
Уголовное дело в отношении мужчины расследовано следственным отделением УФСБ России по Тульской области.