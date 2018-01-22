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В Одоевском районе мужчина убил сына сожительницы

В Одоевском районе мужчина убил сына сожительницы

По данному факту возбуждено уголовное дело.

19 января в одном из частных домов села Говоренки Одоевского района было обнаружено тело 46-летнего мужчины с признаками насильственной смерти — колото-резаной раной грудной клетки.

По данному факту следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В тот же день по подозрению в совершении убийства был задержан 69-летний хозяин дома, в котором нашли труп.

По версии следствия, вечером 18 января мужчина и сын его сожительницы, между которыми ранее неоднократно возникали конфликты, вместе распивали спиртные напитки.

Сын сожительницы неожиданно ударил собутыльника кулаком по голове. В ответ мужчина схватил со стола нож и вонзил его обидчику в грудь.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. На следующее утро мужчина попросил соседку сообщить о содеянном в правоохранительные органы.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства. Подозреваемого заключили под стражу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:09 +2
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