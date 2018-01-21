Тульские велогонщики выступают на Кубке мира

В Минске проходит Кубок мира по велоспорту-треку. В составе российской сборной принимают участие тульские спортсмены. Об этом сообщает Федерация велоспорта России.

Так, четвертое место в командном спринте заняла наша сборная в составе Александра Шарапова и Никиты Шуршина, Александра Дубченко (оба туляки).

Александр Дубченко помимо этого принял участие в еще одной спринтерской дисциплине. Велогонщик выиграл малый финал в кейрине, заняв итоговое седьмое место.

Также седьмое место занял тульский дуэт Денис Некрасов и Максим Пискунов в парной гонке мэдисон.

Наши тульские велогонщицы, к сожалению, тоже не заняли призовых мест. Мария Аверина показала девятый результат в скретче, Евгения Романюта стала 17-й в женском омниуме.