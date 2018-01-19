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В Крещенскую прорубь окунулись порядка 7000 туляков
Фото Алексея Пирязева.

В Крещенскую прорубь окунулись порядка 7000 туляков

Из них 1500 человек пришли в тульский Центральный парк культуры и отдыха.

Для проведения крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января на территории Тульской области было оборудовано 38 мест омовений. На всех объектах было организовано дежурство сотрудников МЧС, полиции, медицинских служб, представителей органов местного самоуправления, ВОСВОД.
 
Безопасность в праздничную ночь от МЧС России обеспечивали 90 человек и 34 единицы техники.
 
Из 7000 туляков, принимавших участие в купаниях, 1500 человек посетили тульский Центральный парк культуры и отдыха, где в специально подготовленную прорубь окунулись больше половины.
 
Для удобства участников мероприятия сотрудниками МЧС были развернуты пункты обогрева, палатки для переодевания и полевая кухня.
В Тульской области праздничные мероприятия прошли без происшествий.
 
Большой фоторепортаж MySlo можно посмотреть здесь.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:00 +6
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