В Крещенскую прорубь окунулись порядка 7000 туляков

Фото Алексея Пирязева.

Из них 1500 человек пришли в тульский Центральный парк культуры и отдыха.

Для проведения крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января на территории Тульской области было оборудовано 38 мест омовений. На всех объектах было организовано дежурство сотрудников МЧС, полиции, медицинских служб, представителей органов местного самоуправления, ВОСВОД.

Безопасность в праздничную ночь от МЧС России обеспечивали 90 человек и 34 единицы техники.

Из 7000 туляков, принимавших участие в купаниях, 1500 человек посетили тульский Центральный парк культуры и отдыха, где в специально подготовленную прорубь окунулись больше половины.

Для удобства участников мероприятия сотрудниками МЧС были развернуты пункты обогрева, палатки для переодевания и полевая кухня.

В Тульской области праздничные мероприятия прошли без происшествий.