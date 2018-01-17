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Разбазарил стадо: Под Тулой задержали мигранта, находящегося в розыске в Средней Азии

Разбазарил стадо: Под Тулой задержали мигранта, находящегося в розыске в Средней Азии

Его искали за неправомерную растрату стада из 500 голов скота.

В Новомосковске Тульской области сотрудники полиции задержали мужчину, находившегося в розыске одним из среднеазиатских государств. В ходе проверки полицейские выявили 28-летнего мужчину, который, как выяснилось, разыскивался у себя в стране.

Пресс-служба УМВД по Тульской области:

– В ходе дальнейшей работы подтвердилось, что он был в розыске за неправомерную растрату стада из 500 голов скота.

Мужчина задержан и доставлен в отдел МВД России по г. Новомосковску для проверки на причастность к возможному совершению противоправных деяний в России и дальнейшей передачи инициатору розыска.

сегодня, в 15:56 +4
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