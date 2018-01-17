Коммунальные аварии: Воду в тульском Заречье обещают дать в течение дня

Администрация Тулы прокомментировала отключение воды в двух тульских округах.

Сегодня, 17 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ проводились отключения по адресам: мкрн. 12 лет Октября, 2 и ул. Гагарина, 13 (Косая Гора).

В настоящее время водоснабжение в Привокзальном округе полностью восстановлено.

В Зареченском округе ограничена подача холодной воды по следующим адресам: ул. М. Горького, 37, ул. Пузакова, 46, 62, 64, 66 в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по адресу: ул. Пороховая 169 (сотрудниками АО «Тулагорводоканал» ведется замена аварийного участка трубы диаметром 300 мм). Сегодня водоснабжение будет полностью восстановлено.

Напомним, ранее Myslo сообщал, что в Туле из-за коммунальных аварий несколько домов остались без воды.