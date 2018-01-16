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В Туле в камере теплотрассы нашли труп

В Туле в камере теплотрассы нашли труп

На теле погибшего не было следов преступного насилия.

Как стало известно Myslo, 14 января в Туле в камере теплотрассы на ул. Нижней Волоховской был обнаружен труп мужчины. В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области подтвердили этот факт.

Установлено, что погибший — 48-летний мужчина без определенного места жительства. По данному факту проводится доследственная проверка.

На теле погибшего не обнаружено следов преступного насилия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:14 +2
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