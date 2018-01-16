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В Крещенскую ночь в Тульскую область придут мороз и снег
Фото Алексея Пирязева.

В Крещенскую ночь в Тульскую область придут мороз и снег

В ближайшие дни синоптики обещают жителям Европейской части России метели.

По прогнозу Гидрометцентра, завтра, 17 января, на территории Тульской области мороз сохранится. В дневные часы столбик термометра покажет около 5 градусов мороза, ночью похолодает до -10. Переменная облачность, временами снег. Как обещают синоптики, величина снежного покрова за сутки удвоится.

18 января в Туле будет снежная погода. Днем всего 4 градуса мороза, в Крещенскую ночь температура понизится до -8.

Такая же погода сохранится и 19 января.

По данным Meteoinfo.ru

Как рассказали в Гидрометцентре России, вторая половина января в ЦФО будет гораздо холоднее первой.

А вот февраль и март на европейской части страны, по предварительным прогнозам, будут около и выше нормы.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:36 +7
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