Жители Новомосковска жалуются на кальянную по соседству с полицией, прокуратурой и главой города

Фото и видео ИА «Новомосковск сегодня».

В Новомосковске жильцы дома №29-а по улице Октябрьской жалуются на кальянную, которая открылась на первом этаже их дома.

По словам жителей, громкая музыка доносится из кафе даже после 23.00. Посетители кальянной выходят на улицу покурить возле подъезда.

– Всю ночь подъезжают и отъезжают машины. Шум стоит такой, что спать попросту невозможно. А кроме того, в жилые квартиры постоянно проникают запах и дым от кальяна, — приводит слова жильцов ИА «Новомосковск сегодня».

На замечания жителей дома подвыпившие посетители реагируют агрессивно. Один из таких инцидентов попал на видео.

Жители дома неоднократно обращались в различные инстанции, но это не принесло никакого результата.

Как отмечает информагентство, пикантность ситуации создает само место расположения кальянной: недалеко расположены городская прокуратура, отдел полиции, а также вневедомственная охрана. А в доме напротив проживает глава городской администрации Вадим Жерздев.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали эту историю:

– Сотрудниками отдела МВД России по г. Новомосковску составлялись административные протоколы на посетителей заведения за появление в общественном месте в состоянии опьянения, курение в запрещённом законом месте. Кроме того, наряды патрульно-постовой службы, дежурящие вблизи указанного заведения, ориентированы на выявление и пресечение нарушений законодательства.

Myslo отправил запрос в Роспотребнадзор по Тульской области.