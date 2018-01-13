Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников СМИ с Днем российской печати:

– Уважаемые работники средств массовой информации, сотрудники издательств и типографий Тульской области! Поздравляю вас с Днем российской печати!

Благодаря вашей работе наши жители узнают о событиях в родном крае и за его пределами.

Вы оперативно и объективно освещаете мероприятия самого разного масштаба. Выносите на широкое обсуждение значимые для жизни региона вопросы. Помогаете людям в решении их насущных проблем.

Уверен, что вы будете и в дальнейшем хранить верность традициям российской журналистики, служить для наших жителей источником всегда актуальной и достоверной информации.

Спасибо за ваш труд, компетентность, неравнодушие и ответственный подход к делу.

Желаю вам больших творческих успехов, интересных проектов, удачи и добра!