новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин поздравил работников СМИ с Днем российской печати

Алексей Дюмин поздравил работников СМИ с Днем российской печати

Этот праздник ежегодно отмечается 13 января.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников СМИ с Днем российской печати:

– Уважаемые работники средств массовой информации, сотрудники издательств и типографий Тульской области! Поздравляю вас с Днем российской печати!

Благодаря вашей работе наши жители узнают о событиях в родном крае и за его пределами.

Вы оперативно и объективно освещаете мероприятия самого разного масштаба. Выносите на широкое обсуждение значимые для жизни региона вопросы. Помогаете людям в решении их насущных проблем.

Уверен, что вы будете и в дальнейшем хранить верность традициям российской журналистики, служить для наших жителей источником всегда актуальной и достоверной информации.

Спасибо за ваш труд, компетентность, неравнодушие и ответственный подход к делу.

Желаю вам больших творческих успехов, интересных проектов, удачи  и добра!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:08 +3
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тула
Прочее
День российской печатипраздникСМИ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На трассе М-4 опрокинулся «Рено»: четверо пострадали
На трассе М-4 опрокинулся «Рено»: четверо пострадали
Старый Новый год в Туле: ледовое шоу, фигуристы, глинтвейн и блины
Старый Новый год в Туле: ледовое шоу, фигуристы, глинтвейн и блины
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.