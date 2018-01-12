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Российские чиновники обязали дачников регулярно убирать свои участки

Российские чиновники обязали дачников регулярно убирать свои участки

Федеральное правительство изменило действующие Правила противопожарного режима.

Теперь владельцы земельных участков обязаны регулярно убирать мусор и косить траву. Также запрещено выжигать траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Внесены изменения в правила, устанавливающие требования для владельцев земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, по проведению регулярной уборки мусора и покоса травы на земельных участках.

Кроме того, запрещается выращивать колосовые культуры и выжигать траву в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов, на придорожных полосах автомобильных дорог. Также дачники и фермеры теперь обязаны принимать меры по защите своих угодий от зарастания сорняками, своевременно убирать сено на сенокосах.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:32 +6
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