Российские чиновники обязали дачников регулярно убирать свои участки

Теперь владельцы земельных участков обязаны регулярно убирать мусор и косить траву. Также запрещено выжигать траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Внесены изменения в правила, устанавливающие требования для владельцев земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, по проведению регулярной уборки мусора и покоса травы на земельных участках.

Кроме того, запрещается выращивать колосовые культуры и выжигать траву в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов, на придорожных полосах автомобильных дорог. Также дачники и фермеры теперь обязаны принимать меры по защите своих угодий от зарастания сорняками, своевременно убирать сено на сенокосах.