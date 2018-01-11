В Туле шестимесячный ребенок утонул в ванне
Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В правоохранительные органы Ленинского района поступило сообщение о смерти 6-месячного ребенка.
По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, 8 января в одной из квартир Ленинского района во время купания шестимесячного ребенка мать на несколько минут оставила его без присмотра, а вернувшись, обнаружила младенца без признаков жизни.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства трагедии.
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