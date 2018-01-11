В Туле шестимесячный ребенок утонул в ванне

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В правоохранительные органы Ленинского района поступило сообщение о смерти 6-месячного ребенка.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 8 января в одной из квартир Ленинского района во время купания шестимесячного ребенка мать на несколько минут оставила его без присмотра, а вернувшись, обнаружила младенца без признаков жизни.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства трагедии.