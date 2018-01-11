новости
новости
Регистрация
В Туле шестимесячный ребенок утонул в ванне

В Туле шестимесячный ребенок утонул в ванне

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В  правоохранительные органы Ленинского района поступило сообщение о смерти 6-месячного ребенка.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 8 января в одной из квартир Ленинского района во время купания шестимесячного ребенка мать на несколько минут оставила его без присмотра, а вернувшись, обнаружила младенца без признаков жизни.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства трагедии.

сегодня, в 10:35 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
умер ребенокзахлебнулсядоследственная проверка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают встретить старый Новый год на площади Ленина
Туляков приглашают встретить старый Новый год на площади Ленина
Житель Тульской области выплатит более миллиона рублей за незаконную вырубку леса
Житель Тульской области выплатит более миллиона рублей за незаконную вырубку леса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.