Фото Юлии Королевой
Трое вооружённых мужчин напали на ломбард в Заречье
По предварительным данным, они ранили охранника, забрали украшения и скрылись.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, около 17.30 в полицию поступило сообщение о нападении на ломбард в Зареченском районе.
Предположительно, трое мужчин в масках ворвались в помещение ломбарда, ранили охранника из травматического пистолета, разбили витрину, забрали украшения и скрылись на автомобиле. Пострадавший мужчина госпитализирован.
На момент публикации на месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление личностей нападавших и их розыск.
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