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Трое вооружённых мужчин напали на ломбард в Заречье
Фото Юлии Королевой

Трое вооружённых мужчин напали на ломбард в Заречье

По предварительным данным, они ранили охранника, забрали украшения и скрылись.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, около 17.30 в полицию поступило сообщение о нападении на ломбард в Зареченском районе.

Предположительно, трое мужчин в масках ворвались в помещение ломбарда, ранили охранника из травматического пистолета, разбили витрину, забрали украшения и скрылись на автомобиле. Пострадавший мужчина госпитализирован.

На момент публикации на месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление личностей нападавших и их розыск.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:56 +2
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