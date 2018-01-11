Трое вооружённых мужчин напали на ломбард в Заречье

Фото Юлии Королевой

По предварительным данным, они ранили охранника, забрали украшения и скрылись.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, около 17.30 в полицию поступило сообщение о нападении на ломбард в Зареченском районе.

Предположительно, трое мужчин в масках ворвались в помещение ломбарда, ранили охранника из травматического пистолета, разбили витрину, забрали украшения и скрылись на автомобиле. Пострадавший мужчина госпитализирован.

На момент публикации на месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление личностей нападавших и их розыск.