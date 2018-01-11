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В Туле в отношении матери утонувшего в ванной младенца возбуждено уголовное дело

В Туле в отношении матери утонувшего в ванной младенца возбуждено уголовное дело

Женщина подозревается в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, в понедельник, 8 января, в одной из квартир Ленинского района в ванне утонул полугодовалый младенец.

По результатам проверки сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении матери малыша. Она подозревается в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, во время купания ребенка мать на несколько минут оставила его без присмотра. В результате малыш утонул. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:02 +1
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