Туляков приглашают освоить профессию следователей
Региональное СУ СК России организует отбор граждан для прохождения профильного обучения.
Для подготовки профессиональных кадров, СУ СК России по Тульской области объявляет отбор граждан для поступления в Московскую академию Следственного комитета Российской Федерации и в аналогичное учебное заведение, находящееся в Санкт-Петербурге.
Срок обучения по направлению «Правовое обеспечение национальной безопасности» с присвоением квалификации «Юрист» (уголовно-правовая специализация), составляет пять лет. Получить степень магистра по профилю программы «Следственная деятельность» можно за два года.
Абитуриентам, желающим участвовать в отборе, необходимо обратиться в СУ СК России по Тульской области до 1 апреля по адресу: ул. Свободы, д. 32, телефон: 55-51-60.
По окончанию обучения выпускник может быть направлен для прохождения службы с любой орган Следственного комитета России, в том числе расположенный в местностях с особыми климатическими условиями.