Туляков приглашают освоить профессию следователей

Для подготовки профессиональных кадров, СУ СК России по Тульской области объявляет отбор граждан для поступления в Московскую академию Следственного комитета Российской Федерации и в аналогичное учебное заведение, находящееся в Санкт-Петербурге.

Срок обучения по направлению «Правовое обеспечение национальной безопасности» с присвоением квалификации «Юрист» (уголовно-правовая специализация), составляет пять лет. Получить степень магистра по профилю программы «Следственная деятельность» можно за два года.

Абитуриентам, желающим участвовать в отборе, необходимо обратиться в СУ СК России по Тульской области до 1 апреля по адресу: ул. Свободы, д. 32, телефон: 55-51-60.

По окончанию обучения выпускник может быть направлен для прохождения службы с любой орган Следственного комитета России, в том числе расположенный в местностях с особыми климатическими условиями.