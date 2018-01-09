Житель Тульской области выплатил алименты после запрета на выезд за границу

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Несколько месяцев житель Тульской области не платил алименты на содержание ребенка. Всего мужчина задолжал 269 000 рублей.

Мать малыша подала в суд. Решение суда было передано в отдел судебных приставов Суворовского и Белевского районов. Приставы неоднократно предупреждали нерадивого отца о последствии неуплаты долга, но погашать его мужчина не спешил.

Тогда судебные приставы пошли на крайнюю меру — вынесли постановление о временном ограничении должника в праве выезда за пределы страны.

Узнав, что его поездка находится под угрозой, мужчина сразу погасил задолженность в полном объеме.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области напоминает, что гражданам, планирующим выезд за границу, необходимо проверить себя на наличие задолженности и своевременно ее погасить. Сделать это легко и быстро поможет сервис «Банк данных исполнительных производств».

Также разработано приложение к банку данных исполнительных производств для следующих мобильных устройств: Android, iPhone и Windows Phone. Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из магазина приложений Google Play, из App Store на iPhone, набрав в поиске: «фссп».