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Житель Тульской области выплатил алименты после запрета на выезд за границу
Фото mediakuzbass.ru

Житель Тульской области выплатил алименты после запрета на выезд за границу

Общая сумма задолженности составила 269 000 рублей.

Несколько месяцев житель Тульской области не платил алименты на содержание ребенка. Всего мужчина задолжал 269 000 рублей.

Мать малыша подала в суд. Решение суда было передано в отдел судебных приставов Суворовского и Белевского районов. Приставы неоднократно предупреждали нерадивого отца о последствии неуплаты долга, но погашать его мужчина не спешил.

Тогда судебные приставы пошли на крайнюю меру — вынесли постановление о временном ограничении должника в праве выезда за пределы страны.

Узнав, что его поездка находится под угрозой, мужчина сразу погасил задолженность в полном объеме.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области напоминает, что гражданам, планирующим выезд за границу, необходимо проверить себя на наличие задолженности и своевременно ее погасить. Сделать это легко и быстро поможет сервис «Банк данных исполнительных производств».

Также разработано приложение к банку данных исполнительных производств для следующих мобильных устройств: Android, iPhone и Windows Phone. Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из магазина приложений Google Play, из App Store на iPhone, набрав в поиске: «фссп».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:59 +1
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