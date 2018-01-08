В Богородицке семейная ссора закончилась поножовщиной

В отношении 58-летнего жителя райцентра возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Богородицка. Он подозревается в убийстве. По данным пресс-службы ведомства, вечером 7 января мать, дочь и их сожители распивали спиртное.

Между мужчинами возник конфликт – ранее судимый сожитель матери ударил ножом в грудь 29-летнего молодого человека. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Подозреваемый задержан. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводят сбор и закрепление доказательств.

Готовится ходатайство в суд с просьбой о заключении задержанного под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.