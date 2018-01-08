Тульские дети-сироты смогут пройти бесплатное медицинское обследование

Тульские сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут пройти бесплатное медицинское обследование. Оно пройдёт в рамках Дня открытых дверей, который состоится в Тульской детской областной клинической больнице в пятницу, 12 января.

С 10 до 14 часов в медучреждении без предварительной записи будут проводить приём врачи-специалисты – хирург, офтальмолог, оториноларинголог, кардиолог, эндокринолог, педиатр, психиатр, невролог, гастроэнтеролог, аллерголог.

Для прохождения осмотра нужно иметь при себе амбулаторную карту ребёнка, медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении или паспорт, а также документы, подтверждающие право на льготы.