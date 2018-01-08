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Ветераны тульского волейбола сыграли товарищеский матч с юниорами
Фото предоставлено участниками соревнований

Ветераны тульского волейбола сыграли товарищеский матч с юниорами

Спортивный турнир, посвященный памяти прославленных тренеров и игроков, состоялся в спортзале «Юность».

Ежегодно тульские волейболисты почитают память своих наставников и учителей – ветеранов этого вида спорта. В городском спортивном зале «Юность» уже в пятый раз прошёл тематический волейбольный турнир.

Побороться за первое место приехали шесть команд – волейболисты из Тулы, Новомосковска, Алексина, Ефремова и Болохово. Соперники играли по круговой системе, а «гвоздём» турнира стал товарищеский матч сборной ветеранов и команды воспитанников ДЮСШ «Игровые виды спорта».

Ребята, которых подготовила тренер Юлия Волкова, получили хороший урок от старших товарищей, а также тематические сувениры от организаторов. Турнир собрал более двухсот спортсменов и зрителей. По итогам игр первое место заняли волейболисты из Ефремова, на втором месте – команда Алексина, а «бронза» досталась тулякам.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +3
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