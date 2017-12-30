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Туляк зашел в незапертую дверь квартиры и стащил мобильник, кольцо и шапку

Туляк зашел в незапертую дверь квартиры и стащил мобильник, кольцо и шапку

От молодого человека получены признательные показания.

В дежурную часть отдела полиции «Криволученский» с заявлением обратился 30-летний житель Тулы. Мужчина сообщил, что из его квартиры, расположенной в многоквартирном доме по улице Металлургов, украден мобильный телефона, серебряное кольцо и шапка. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
 
Стражи порядка выяснили, что хищение произошло в ночное время. Злоумышленник воспользовался незапертой в квартиру дверью.
 
При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность нигде не работающего и ранее судимого за кражи 23-летнего местного жителя. Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции. От молодого человека получены признательные показания. При проведении обыска похищенное имущество было обнаружено и изъято.
 
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». 
сегодня, в 17:28 +2
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