Под Тулой неизвестный водитель насмерть сбил мужчину

Фото УГИБДД по Тульской области.

28 декабря на 76-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода. 38-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Всех свидетелей и очевидцев данного ДТП Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области по телефону 8 (4872)32-44-10.