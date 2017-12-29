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В Туле несколько улиц станут односторонними
Фото ru.sputnik.kg

В Туле несколько улиц станут односторонними

Изменения вступят в силу с 25 января.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы информирует об ограничении остановки и стоянки транспортных средств, введении одностороннего движения и ограничении скоростного режима на улицах города.

Для обеспечения безопасности дорожного движения, а также для беспрепятственного проезда и маневрирования остановку транспорта запретят в районе дома № 15 по ул. Макаренко.

Также решением городской администрации вводится одностороннее движение на ул. Пробной от ул. Замочной до ул. Демидовская Плотина.

И на ул. Победы пос. Косая Гора от д. № 13 до пересечения ул. Школьной и Генерала Горшкова.

Ограничение скорости движения до 40 км/ч вводится на ул. Тихмянова от ул. 17-й проезд до ул. 5-й Полюсный.

И на Промышленном проезде на участке от ул. Герцена до ул. Демидовской.

Эти изменения вступят в силу с 25 января 2018 года.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:02 +1
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