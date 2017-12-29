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Тулякам представят раритетное издание о коронации Александра III
Фото пресс-службы министерства культуры Тульской области

Тулякам представят раритетное издание о коронации Александра III

Редчайший фолиант содержит литографии лучших художников конца XIX века.

4 и 6 января 2018 года с 14.00 до 17.00 Тульская областная универсальная научная библиотека представит тулякам и гостям города уникальное издание «Священное коронование Государя Императора Александра III».

Роскошный церемониальный альбом подробно повествует о коронации императорской четы — Александра III и его супруги Марии Федоровны, которая состоялась 15 мая 1883 года в Успенском соборе Московского Кремля.

В том же году он был издан в Санкт-Петербурге, а позже подарен графом Воронцовым-Дашковым архиепископу Тульскому и Белевскому Никандру.

Главным украшением книги с золотым обрезом и форзацами из белого матового муара являются литографии лучших художников того времени А. П. Соколова, В. Д. Поленова, К. Е. Маковского, В. И. Сурикова, Н. Н. Каразина и И. Н. Крамского.

Сейчас этот редчайший яркий и красочный фолиант хранится в Тульской областной универсальной научной библиотеке.

Раритетное издание можно не только полистать, но и сфотографировать (без вспышки).

Тульская областная универсальная научная библиотека: Тула, ул. Тургеневская, 48, телефон: 31-24-81.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:18 +2
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