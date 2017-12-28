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Житель Курска убил мать и пешком отправился в Тульскую область

Житель Курска убил мать и пешком отправился в Тульскую область

Сейчас подозреваемый задержан.

В Курской области следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 34-летнего мужчины по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей).

По версии следствия, вечером 24 декабря находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый в собственном доме в ходе ссоры на протяжении нескольких часов избивал свою 56-летнюю мать. Через два дня женщина скончалась.

После этого подозреваемый решил скрыться: добрался до Орловской области, а потом пешком пришел в соседнюю — Тульскую.

Оттуда он позвонил родственнице и сообщил о содеянном. Затем мужчина самостоятельно сдался в ближайшем отделе полиции в Тульской области.

Подозреваемый доставлен в Курскую область, будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Курской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:42 +1
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