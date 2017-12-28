Алексей Дюмин встретился с участниками проекта «Ты – супер! Танцы»

Артем и Алиса Наумовы, Мухаммед Курбанов, Дмитрий Аничкин — воспитанники Киреевской школы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Глава региона отметил, что, несмотря на свой юный возраст, ребята уже многого добились, вышли в финал международного проекта «Ты супер!».

«Мы вами гордимся. Я знаю, как непросто даётся каждое достижение. Для этого необходимо упорно работать, тренироваться и верить в победу», — сказал губернатор.

Артем и Алиса увлекаются спортивными танцами, занимаются в группе МАSTA с 2014 года, имеют разряд кандидатов в мастера спорта и многочисленные награды. Дима Аничкин и Мухаммед Курбанов хорошо учатся, увлекаются спортивными танцами, занимаются в группе МАSTA FUNK. В прошлом году в Чехии на чемпионате и первенстве Европы по фитнес-аэробике в дисциплине «Хип-хоп-аэробика» все четверо заняли третье место.

Алексей Дюмин поздравил ребят с наступающим Новым годом и вручил им памятные подарки. Губернатор и участники проекта «Ты — супер! Танцы» посмотрели новогоднее представление.

Алексей Дюмин принял участие в торжественном открытии новогодней Губернаторской елки в ТЮЗе.

Тульский ТЮЗ — один из старейших в России. Долгое время его здание находилось в плачевном состоянии. Глава региона подчеркнул, что на его ремонт были выделены бюджетные средства. Сейчас работы завершены, и театр выглядит уже совсем по-другому.

Художественный руководитель театра Владимир Шинкарев рассказал, что в 2017 году была заменена крыша и отремонтирован фасад здания, оборудована малая сцена, приобретены театральные кресла, световое и звуковое оборудование. Гостей театра теперь встречает скульптура «В ожидании премьеры».

Сегодня ребята увидели спектакль «#Новогодний_кругосвет». Перед началом представления дети получили сладкие подарки. Открыл новогоднюю интермедию ансамбль участников проекта «Ты — супер! Танцы!».

Алексей Дюмин поздравил ребят с наступающим Новым годом.

«Совсем скоро начнутся каникулы — желаю вам, чтобы они прошли весело и интересно», — сказал глава региона.

Среди зрителей была Оля Плотникова из поселка Волово. 12 декабря, когда Алексей Дюмин лично принимал звонки от жителей области, мама девочки попросила его помочь получить приглашение на Губернаторскую елку. У Оли группа по инвалидности, и каждый год она посещала новогодние представления. А в нынешнем году в отделении социальной защиты маме отказали в получении билета. Вопрос удалось решить после обращения к главе региона.