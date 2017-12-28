новости
новости
Регистрация
В Новомосковске мужчину оштрафовали за то, что обложил матом девочку-подростка

В Новомосковске мужчину оштрафовали за то, что обложил матом девочку-подростка

Прокуратура Новомосковска провела проверку по заявлению законного представителя несовершеннолетней по факту унижения её чести и достоинства в неприличной форме.

В ходе проверки установлено, что 20 октября 2017 примерно в 22.30 возле дома в новомосковском микрорайоне Сокольники местный житель нецензурно оскорбил несовершеннолетнюю девочку. Прокуратура расценила это как унижение чести и достоинства в неприличной форме. Это является административным правонарушением (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ).

По результатам проверки в отношении мужчины вынесено постановление, которое рассмотрено мировым судьей. Матерщинник признан виновным. Теперь он заплатит штраф в размере 1500 рублей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

сегодня, в 14:39 −2
Другие статьи по темам
Событие
оскорблениепрокуратуранесовершеннолетняя
Место
Новомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Курска убил мать и пешком отправился в Тульскую область
Житель Курска убил мать и пешком отправился в Тульскую область
В Тульской области вновь ожидается туман
В Тульской области вновь ожидается туман
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.