В Новомосковске мужчину оштрафовали за то, что обложил матом девочку-подростка
Прокуратура Новомосковска провела проверку по заявлению законного представителя несовершеннолетней по факту унижения её чести и достоинства в неприличной форме.
В ходе проверки установлено, что
По результатам проверки в отношении мужчины вынесено постановление, которое рассмотрено мировым судьей. Матерщинник признан виновным. Теперь он заплатит штраф в размере 1500 рублей.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
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