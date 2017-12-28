В Новомосковске мужчину оштрафовали за то, что обложил матом девочку-подростка

Прокуратура Новомосковска провела проверку по заявлению законного представителя несовершеннолетней по факту унижения её чести и достоинства в неприличной форме.

В ходе проверки установлено, что 20 октября 2017 примерно в 22.30 возле дома в новомосковском микрорайоне Сокольники местный житель нецензурно оскорбил несовершеннолетнюю девочку. Прокуратура расценила это как унижение чести и достоинства в неприличной форме. Это является административным правонарушением (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ).

По результатам проверки в отношении мужчины вынесено постановление, которое рассмотрено мировым судьей. Матерщинник признан виновным. Теперь он заплатит штраф в размере 1500 рублей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.