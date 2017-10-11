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Смерть семьи от отравления угарным газом: под суд пойдет слесарь «Тулагоргаза»
Фото из архива Myslo.

Смерть семьи от отравления угарным газом: под суд пойдет слесарь «Тулагоргаза»

По версии следствия, 63-летний мужчина установил газовую колонку с нарушениями.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование дела в отношении 63-летнего слесаря-водителя АО «Тулагоргаз», ответственного за ремонт и эксплуатацию газового оборудования.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, в 2012 году в одной из квартир на улице Новомосковская города Тулы обвиняемый установил газовый проточный водонагреватель и дымоотводящую трубу. При этом он не обеспечил плотного примыкания и надежного закрепления трубы в дымоходном канале, поскольку диаметр трубы был меньше диаметра канала.

18 ноября 2015 года дымоходная труба выпала из дымоходного канала, и угарный газ стал распространяться по квартире, что привело к смерти проживавшей в квартире семьи: 39-летнего главы семейства, его 34-летней супруги, 15-летней девочки и 11-летнего мальчика. 5-летняя дочь погибших во время произошедшего находилась у родственников и потому осталась жива.

Myslo подробно писал об этой истории в 2015 году.

Следствием собрана доказательственная база, что позволило направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

 

 

сегодня, в 13:49 +1
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