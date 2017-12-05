Туляк, который сдавал квартиру с неисправной колонкой, получил срок

В результате этих действий погибла женщина и пострадали двое детей.

Пролетарский районный суд Тулы 5 декабря вынес обвинительный приговор 33-летнему мужчине. Суд признал его виновным в п. «в» ч. 2 ст. ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека).

Суд установил, что в 2012 году обвиняемый сдавал женщине с малолетним ребенком свою квартиру, расположенную в жилом многоквартирном доме в Туле по ул. Немцова.

25 июля 2012 года женщина и ребенок отравились угарным газом. Малышу был причинен легкий вред здоровью, мать от госпитализации отказалась.

В тот же день сотрудники ЗАО «Тулагоргаз» отключили водонагреватель «Вектор», установленный в квартире: прибор был неисправен.

30 августа 2012 года собственник вызвал газовиков, чтобы снова подключить прибор. Но специалисты не стали этого делать ввиду все той же неисправности бытового прибора.

В период с 30 августа 2012 года по 4 ноября 2015 года, мужчина приобрел другой газовый водонагревательный аппарат, «POWER 1−10LT». Чтобы сэкономить на специалистах, он установил прибор сам, с нарушениями.

4 ноября 2015 года к нему в квартиру заселились новые жильцы — снова женщина с малолетним ребенком.

В ночь на 26 января года 2016 года женщину нашли в ванной без признаков жизни, ее малолетний сын впал в кому.

Проведенными экспертизами установлено, что смерть потерпевшей наступила в результате острого отравления угарным газом, у малолетнего ребенка обнаружено острое отравление угарным газом, осложненное развитием комы 1-2 степени, эксикоза-токсикоза 2-3 степени.

Согласно заключению эксперта, новый водонагреватель снова был неисправен.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

По искам потерпевших судом с осужденного в возмещение морального вреда взыскано 1,5 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.