В Туле вор взломал супермаркет

Сотрудники полиции в Туле установили подозреваемого в краже из магазина.

По предварительным данным, злоумышленник поздней ночью отжал двери торгового зала супермаркета в Центральном округе Тулы. Проникнув таким образом внутрь помещения, похититель забрал продукты питания и алкоголь, нанеся ущерб в размере 5 тысяч 700 рублей.

На место происшествия незамедлительно прибыли работники частной охранной организации, которые сообщили о случившемся в полицию.

В результате, подозреваемый в краже был задержан в кратчайшее время. 24-летний неработающий ранее судимый житель областной столицы был доставлен для разбирательства. У мужчины обнаружено и изъято похищенное.

В отделе полиции «Центральный» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».