«Тулица» дважды обыграла московский «Луч»

Фото пресс-службы волейбольного клуба.

23 и 24 декабря волейбольная «Тулица» принимала в манеже «Арсенала» московский «Луч».

Первый матч завершился со счетом 3:0 (25:23; 25:22; 27:25) в пользу наших девчонок.

В начале первого сета «Тулица» значительно уступала гостям — 10:18, однако благодаря хорошей подаче Ольги Вязовик удалось не только сравнять сравнять счет 19:19, но и завершить сет в свою пользу 25:23.

Второй сет прошел с небольшим преимуществом хозяек площадки и завершился победой тульской команды — 25:22.

Начало третьего сета ознаменовали многочисленные ошибки на подаче и в приёме у игроков «Тулицы» — 3:8. Однако подача Ольги Вязовик вновь оказалась решающей и позволила «Тулице» сравнять счёт — 11:11. Равенство в счете сохранялось до конца сета (25:25), а результативная атака Валерии Шатуновой и блок Виктории Растыкус позволили нашим девчонкам склонить чашу весов в свою пользу — 27:25.

Второй матч также наши спортсменки уверенно выиграли — 3:0 (25:21; 25:16; 25:22).

В первом сете «Луч» плохо играл в приёме, поэтому «Тулице» досталась лёгкая победа — 25:21. Стоит отметить, что при счёте 22:17 в пользу «Тулицы», Вадиму Кирьянову, главному тренеру волейбольного клуба «Луч», была предъявлена жёлтая карточка.

Во втором сете игроки «Тулицы» очень хорошо смотрелись в атаке, практически не ошибались. Как итог — 25:16.

До конца третьего сета волейболистки «Луча» на равных боролись с тульской командой — 20:20, но решающие розыгрыши остались за хозяйками площадки — 25:22.

Одержав две победы над «Лучом», «Тулица» поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата.

Екатерина Леонова, главный тренер волейбольного клуба «Тулица»:

- Мне было приятно наблюдать за игрой. Игроки моей команды были более мобильны и уверены в себе. Не было скованности и лишних движений, количество собственных ошибок заметно уменьшилось. Наконец-то у нас что-то получается из задуманного. Однако это всего лишь ступенька к дальнейшим будущим свершениям. Нам нужно проделать большую работу над ошибками. Так, например, на данный момент не хватает командной связи между игроками, это нужно исправлять.

Вадим Кирьянов, главный тренер волейбольного клуба «Луч»:

- Эмоции от двух игр отрицательные. Желтая карточка сегодня была необъективна, так как капитан имеет право подойти к судье. Однако эта карточка никак не повлияла на дальнейший ход игры, скорее даже добавила ещё больше азарта игрокам.