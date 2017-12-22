Фото из архива MySLO
Дежурным по Туле в субботу назначен Илья Беспалов
По всем вопросам жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу.
В субботу, 23 декабря, в городской администрации дежурит заместитель руководителя по финансово-экономической политике Илья Беспалов.
В воскресенье за порядком в областном центре проследит начальник отдела по благоустройству главного управления по Пролетарскому территориальному округу Максим Колычев.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.
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