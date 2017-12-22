Дежурным по Туле в субботу назначен Илья Беспалов

Фото из архива MySLO

По всем вопросам жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

В субботу, 23 декабря, в городской администрации дежурит заместитель руководителя по финансово-экономической политике Илья Беспалов.

В воскресенье за порядком в областном центре проследит начальник отдела по благоустройству главного управления по Пролетарскому территориальному округу Максим Колычев.