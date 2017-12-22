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В Туле в доме на улице Кауля обнаружили труп мужчины

В Туле в доме на улице Кауля обнаружили труп мужчины

По данному факту проводится доследственная проверка.

Вчера, 21 декабря, в Туле на улице Кауля в доме № 9 в собственной квартире был обнаружен труп 35-летнего мужчины. По предварительным данным, на теле погибшего следов преступного насилия нет.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 11:06 +1
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