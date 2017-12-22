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В Тульской области браконьер застрелил лося

В Тульской области браконьер застрелил лося

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Белёвский» установили подозреваемого в незаконной охоте. 

Вечером в четверг в лесном массиве около одной из деревень была обнаружена туша лося. Отстрел животного, по предварительным данным, был совершён незаконно.

- При установлении обстоятельств происшествия полицейские получили информацию, что противоправное деяние мог совершить 60-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники ДПС нашли и остановили машину предполагаемого злоумышленника в Арсеньевском районе. Полицейские обнаружили и изъяли рубленое мясо лося.

Сейчас в отделе МВД продолжается работа по выяснению всех деталей незаконной охоты.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 15:38 0
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