В Тульской области браконьер застрелил лося

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Белёвский» установили подозреваемого в незаконной охоте.

Вечером в четверг в лесном массиве около одной из деревень была обнаружена туша лося. Отстрел животного, по предварительным данным, был совершён незаконно.

- При установлении обстоятельств происшествия полицейские получили информацию, что противоправное деяние мог совершить 60-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники ДПС нашли и остановили машину предполагаемого злоумышленника в Арсеньевском районе. Полицейские обнаружили и изъяли рубленое мясо лося.

Сейчас в отделе МВД продолжается работа по выяснению всех деталей незаконной охоты.