Житель Богородицка проведёт в колонии более 20 лет за убийство четырёх человек и поджог

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Злоумышленник, приревновавший свою жену к соседу, расправился со своими обидчиками общественно опасным способом.

Тульский областной суд вынес обвинительный приговор 35-летнему жителю Богородицка Сергею Трофимову. Суд признал его виновным в преступлениях по четырём статьям Уголовного кодекса.

Напомним, 23 февраля, пьяный Трофимов дважды незаконно проникал через разбитое окно в дом своего знакомого. А два дня спустя, около трёх часов ночи, преступник снова пришёл к соседу домой, застал там свою супругу и ещё троих гостей.

Приревновав супругу, Трофимов поджёг террасу, на которой находилась входная дверь. Хозяину дома, несмотря на полученные тяжёлые ожоги, удалось выбраться из горящего здания, его гости отравились угарным газом и погибли на месте.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по совокупности преступлений, с учетом явки с повинной, суд назначил Сергею Трофимову наказание в виде 20 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. В порядке возмещение морального вреда суд взыскал с Трофимова в пользу потерпевшего 300 тысяч рублей.