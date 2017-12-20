новости
новости
Регистрация
Житель Богородицка проведёт в колонии более 20 лет за убийство четырёх человек и поджог
Фото из архива MySLO

Житель Богородицка проведёт в колонии более 20 лет за убийство четырёх человек и поджог

Злоумышленник, приревновавший свою жену к соседу, расправился со своими обидчиками общественно опасным способом.

Тульский областной суд вынес обвинительный приговор 35-летнему жителю Богородицка Сергею Трофимову. Суд признал его виновным в преступлениях по четырём статьям Уголовного кодекса.

Напомним, 23 февраля, пьяный Трофимов дважды незаконно проникал через разбитое окно в дом своего знакомого. А два дня спустя, около трёх часов ночи, преступник снова пришёл к соседу домой, застал там свою супругу и ещё троих гостей.

Приревновав супругу, Трофимов поджёг террасу, на которой находилась входная дверь. Хозяину дома, несмотря на полученные тяжёлые ожоги, удалось выбраться из горящего здания, его гости отравились угарным газом и погибли на месте.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по совокупности преступлений, с учетом явки с повинной, суд назначил Сергею Трофимову наказание в виде 20 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. В порядке возмещение морального вреда суд взыскал с Трофимова в пользу потерпевшего 300 тысяч рублей. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:10 −1
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делоподжогубийство четырех человекприговор судапрокуратура Тульской области
Место
Тульская областьБогородицк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулякам расскажут о нарушениях земельного законодательства
Тулякам расскажут о нарушениях земельного законодательства
Туляки стали первыми на соревнованиях по тайскому боксу в Калуге
Туляки стали первыми на соревнованиях по тайскому боксу в Калуге
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.