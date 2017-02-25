Туляк из ревности поджег в Богородицке дом, где находилась жена, ее любовник и их знакомые

В огне погибли четыре человека. Еще один находится в больнице.

В Тульской области по факту гибели четырех человек на пожаре возбуждено уголовное дело.

Напомним, пожар произошел сегодня ночью в Богородицке. В огне погибли двое мужчины и две женщины, хозяин дома госпитализирован с ожогами в больницу.

По подозрению в поджоге задержан 35-летний мужчина, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

По версии следствия, в ночь с 24 на 25 февраля в частном доме в городе Богородицке Тульской области пятеро местных жителей - 30-летний хозяин дома, двое его знакомых мужчин, 32 и 36 лет, и двое женщин, 33 и 39 лет, распивали спиртные напитки.

Около 3 часов ночи к дому подошел подозреваемый. Его супруга находилась в этот момент вместе с хозяином дома. Приревновав жену, он решил отомстить и поджег террасу.

30-летний мужчина, получив ожоги тела, сумел выбраться на улицу. Смерть оставшихся в доме 4-х человек наступила на месте происшествия, предположительно, от отравления угарным газом.

В настоящее время следователями СК России продолжается проводиться комплекс необходимых следственных и процессуальных мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.