новости
новости
Регистрация
В Туле у автосервиса обнаружен скелет мужчины

В Туле у автосервиса обнаружен скелет мужчины

Страшную находку сделали случайные прохожие, заметив в бурьяне человеческие кости.

В четверг утром, 13 декабря, рядом с одним из автосервисов на ул. Рязанской в Туле был обнаружен скелетированные останки. Страшную находку сделали случайные прохожие, заметив в бурьяне человеческие кости.
 
Следователи начали доследственную проверку.
 
В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области сообщили, что на данный момент ведомство располагает предварительной информацией о личности погибшего: ему было 62 года, и он с 9 августа 2017 года числился пропавшим без вести.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:29 0
Другие статьи по темам
Событие
обнаружен скелетированный труп
Место
ТулаТульская область
Прочее
автосервис

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В поселке под Тулой люди живут в полуразрушенном доме, а власти ...покрасили им фасад
В поселке под Тулой люди живут в полуразрушенном доме, а власти ...покрасили им фасад
Путин: Недобросовестные УК должны быть отрезаны от денежного потока
Путин: Недобросовестные УК должны быть отрезаны от денежного потока
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.