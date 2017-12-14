В Туле у автосервиса обнаружен скелет мужчины

В четверг утром, 13 декабря, рядом с одним из автосервисов на ул. Рязанской в Туле был обнаружен скелетированные останки. Страшную находку сделали случайные прохожие, заметив в бурьяне человеческие кости.

Следователи начали доследственную проверку.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области сообщили, что на данный момент ведомство располагает предварительной информацией о личности погибшего: ему было 62 года, и он с 9 августа 2017 года числился пропавшим без вести.