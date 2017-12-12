Щекинец на полгода отправится в колонию за неуплату алиментов

Ранее мужчина был наказан в административном порядке, но выплачивать деньги на содержание ребёнка не спешил.

Приговором мирового судьи судебного участка № 51 Щекинского судебного района, 29-летний житель районного центра признан виновным в неоднократной неуплате алиментов.

Ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, однако после этого, на протяжении полугода не выплачивал деньги на содержание своего ребёнка, игнорируя законные требования судебных приставов.

Теперь ему предстоит отбыть уголовное наказание – суд приговорил неплательщика к шести месяцам колонии строгого режима.