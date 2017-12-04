Дольщики «Новой Тулы» оказались заложниками СУ-155

И в аналогичном положении – многие районы новостроек по всей стране. Какова их судьба?

Напомним, что жители микрорайона «Новая Тула» жаловались на то, что практически отрезаны от мира. Они ждали и надеялись, что новый микрорайон станет частью города, спроектированной по всем правилам градостроительства.

Но четыре детских сада, три школы, собственная больница, благоустроенные территории и торговые центры остались в планах. Застройщик - компания СУ-155 - обанкротилась, достраивать дома пришлось другим организациям.

Проблема дольщиков всероссийская. Об этом прямо сказал на недавней прямой линии председатель правительства России Дмитрий Медведев.

- Проблему дольщиков я бы разбил на две части. Первая заключается в том, чтобы в будущем не допускать манипулирования деньгами дольщиков. Для этого принят закон, создан Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Другая часть проблемы заключается в необходимости помочь тем, кто уже попал в эту ситуацию. Это уже штучная работа, которую ведут регионы при поддержке федерального Правительства. Это, правда, не позволяет решить проблему одномоментно... И третья - на будущее нужно отказаться от договоров долевого строительства. Это всё наследие недоразвитого жилищного рынка.

По словам Дмитрия Медведева, он получает огромное количество обращений от дольщиков, в том числе люди пишут и в социальных сетях. Например, о том, что остановлены работы в Ивановской, Ярославской и Костромской областях на жилых домах, социальных объектах и целых микрорайонах, которые строило СУ-155. В Краснодаре пострадавшие от СУ-155 граждане выходили с плакатами к администрации и даже голодали. «Коллег по несчастью» было немало - ответа требовали дольщики ЖК «Территория счастья», «Рич Хаус», «Южный», «Большая Российская», «Мир», «Заря», «Ямайка». В Самарской области инициативные группы 50 недостроев пытали врио губернатора вопросами 9 часов!

Претензии у граждан практически одинаковые: «Нам показывали красивые рекламные буклеты со всеми объектами инфраструктуры, дорогами и выездами из района. Но дома не достроены или не сданы, объектов инфраструктуры нет и их возведение под большим вопросом, общественного транспорта нет, выездных дорог из микрорайонов тоже нет!».

Кстати, тульские новоселы из «Новой Тулы» получили отписку про общественный транспорт и дороги. По словам жителей «Новой Тулы», до остановки напротив ТЦ «Метро» ходят только междугородние маршруты. По утрам они переполнены. И автобусы даже не останавливаются. Тула хорошо видна отсюда, но добраться до проспекта можно только пешком.

Жители жаловались в администрацию города, в правительство, а ответ получили из минтранса: транспорт ходит, цивилизация доступна. Вот что, в частности, было в ответе Родиона Дудника, министра транспорта и дорожного строительства Тульской области:

- Микрорайон «Новая Тула» расположен рядом с автодорогой Р-132 КТМР, на которой в шаговой доступности размещен остановочный пункт «Нижняя Китаевка». Он включен в схему движения автобусных маршрутов №122 Тула (автовокзал) – Рассвет, №124 Тула – Болгово, №175 Тула – Дубна… Схема движения сформирована с учетом обеспечения транспортной доступности всех районов города. Жители «Новой Тулы» могут воспользоваться автобусами вышеуказанных маршрутов. Строительство новых развязок, расширение дорожного полотна на этом участке в 2017-2018 гг не запланировано.

Какая судьба ждет «Новую Тулу»? Этот вопрос мы задали главе администрации Тулы Евгению Авилову, гендиректору АО «Корпорация развития Тульской области» (ранее ОАО «Корпорация развития Тульской области») Олегу Липатову и министру строительства и ЖКХ Элеоноре Шевченко. Ответственные товарищи думали над ответами ровно неделю.

В администрации Тулы пояснили:

этот проект - региональная тема, поэтому все вопросы - в правительство. Администрация же занимается только транспортной доступностью (смотри выше).

В Корпорации развития Тульской области ответили, что «было заключено соглашение по реализации на территории Тульской области инвестиционного проекта «Новая Тула» по жилищному строительству на земельных участках, расположенных в Туле вблизи дер. Нижняя Китаевка, между правительством Тульской области, АО «Корпорация развития Тульской области», АО «Патриот», АКБ «Российский капитал». Разработана проектная документация на внутриквартальные инженерные сети на всю территорию застройки. Ведется разработка проектной документации на жилые дома первой очереди строительства (49,6 тыс. кв м).

В рамках проекта АО «Патриот» построит и безвозмездно передаст городу социальный объект - детский сад».

В региональном минстрое сослались на решение Тульской городской думы №33838 от 23.2.2016 и утвержденный генплан муниципального образования город Тула: «В соответствии с данным документом земельный участок МКР «Новая Тула» предназначен под многоэтажную жилую застройку. По информации администрации Тулы (которая утверждает, что не при делах - прим. Myslo) на текущий момент разрешения на строительство на данной территории не выдавались. Однако имеются различные проекты развития данной территории.

Строительство учреждений образования и здравоохранения возможно при развитии микрорайона».

Как говорится, no comment. Напомним только слова министра строительства и ЖКХ Михаила Меня о том, что отечественная строительная отрасль живет за счет договоров долевого участия (ДДУ). Их общий объем превысил 3,5 трлн рублей. И продолжает расти. А уровень токсичности стройкомплекса равен 7%. То есть любой человек, решившийся на долевые отношения с девелоперами, сильно рискует.

Именно поэтому в ноябре 2017 года Президент России Владимир Путин дал поручение правительству совместно с ЦБ подготовить к 15 декабря этого года план мероприятий по поэтапному замещению долевого строительства проектным финансированием. Отказаться от привлечения средств граждан, заместив их другими формами финансирования при осуществлении строительства, планируется поэтапно в течение трех лет.

Такой переход означает, что продаваться на рынке будут только готовые квартиры.

Подготовить соответствующий план действий правительству, Банку России и АИЖК поручено к 15 декабря этого года.



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https://www.rbc.ru/society/07/11/2017/5a01a3ec9a794768a8d54b04