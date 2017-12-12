Юные туляки привезли медали с международного турнира по тайскому боксу

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Соревнования «Кубок содружеств» прошли с 6 по 11 декабря в Нижнем Новгороде.

В турнире приняли участие порядка 500 спортсменов из всех регионов страны, а также представители Эстонии, Израиля и Таиланда.

В каждой весовой и возрастной категориях определились победители и призеры.

По итогам соревнований представители тульской спортивной школы «Восток» завоевали медали:

«Золото» – Наталья Бабинцева, Одил Соткинов, Карина Арсентьева,

«Серебро» – Вусал Марданов и Алина Гиясова,

«Бронза» – Магомед Багомедов.

Тренируются спортсмены под руководством Абдула Малаалиева.