новости
новости
Регистрация
Юные туляки привезли медали с международного турнира по тайскому боксу
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Юные туляки привезли медали с международного турнира по тайскому боксу

Соревнования «Кубок содружеств» прошли с 6 по 11 декабря в Нижнем Новгороде.

В турнире приняли участие порядка 500 спортсменов из всех регионов страны, а также представители Эстонии, Израиля и Таиланда.

В каждой весовой и возрастной категориях определились победители и призеры.

По итогам соревнований представители тульской спортивной школы «Восток» завоевали медали:

  • «Золото» – Наталья Бабинцева, Одил Соткинов, Карина Арсентьева,
  • «Серебро» – Вусал Марданов и Алина Гиясова,
  • «Бронза» – Магомед Багомедов.

Тренируются спортсмены под руководством Абдула Малаалиева.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:48 +2
Другие статьи по темам
Событие
соревнованиятайский боксмеждународный турнирспотшкола Восток
Место
ТулаНижний Новгород

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Богородицка подозревается в оскорблении полицейского
Житель Богородицка подозревается в оскорблении полицейского
Щекинец на полгода отправится в колонию за неуплату алиментов
Щекинец на полгода отправится в колонию за неуплату алиментов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.