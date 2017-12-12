Фото: пресс-служба администрации Тулы
Юные туляки привезли медали с международного турнира по тайскому боксу
Соревнования «Кубок содружеств» прошли с 6 по 11 декабря в Нижнем Новгороде.
В турнире приняли участие порядка 500 спортсменов из всех регионов страны, а также представители Эстонии, Израиля и Таиланда.
В каждой весовой и возрастной категориях определились победители и призеры.
По итогам соревнований представители тульской спортивной школы «Восток» завоевали медали:
- «Золото» – Наталья Бабинцева, Одил Соткинов, Карина Арсентьева,
- «Серебро» – Вусал Марданов и Алина Гиясова,
- «Бронза» – Магомед Багомедов.
Тренируются спортсмены под руководством Абдула Малаалиева.
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