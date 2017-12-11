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В Туле задержан педофил, напавший на ребенка на улице Первомайской
В этом доме педофил напал на ребенка.

В Туле задержан педофил, напавший на ребенка на улице Первомайской

Подозреваемым оказался 38-летний туляк, имеющий семью и место работы.

8 декабря тульские полицейские задержали подозреваемого в нападении на несовершеннолетнюю девочку на улице Первомайской. Происшествие произошло 8 ноября в подъезде одного из домов. К счастью, ребенок не пострадал — когда педофил стал распускать руки, девочка закричала и этим спугнула преступника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

– Для выяснения личности подозреваемого и его местонахождения сотрудники полиции проводили ряд оперативных мероприятий, изучали записи камер видеонаблюдения вблизи места происшествия, вели другую работу, направленную на раскрытие противоправного деяния, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Подозреваемым оказался 38-летний житель Тулы, имеющий семью и место работы.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по указанной статье.

– 10 декабря судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

 

Напомним, что на прошлой неделе полицейские задержали еще одного педофила — 21-летнего молодого человека, который также подозревается в нападении на несовершеннолетнюю.

Подозреваемого заключили под стражу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:35 +3
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