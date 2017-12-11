В Туле задержан педофил, напавший на ребенка на улице Первомайской
Подозреваемым оказался 38-летний туляк, имеющий семью и место работы.
8 декабря тульские полицейские задержали подозреваемого в нападении на несовершеннолетнюю девочку на улице Первомайской. Происшествие произошло 8 ноября в подъезде одного из домов. К счастью, ребенок не пострадал — когда педофил стал распускать руки, девочка закричала и этим спугнула преступника.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
– Для выяснения личности подозреваемого и его местонахождения сотрудники полиции проводили ряд оперативных мероприятий, изучали записи камер видеонаблюдения вблизи места происшествия, вели другую работу, направленную на раскрытие противоправного деяния, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
Подозреваемым оказался 38-летний житель Тулы, имеющий семью и место работы.
В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по указанной статье.
– 10 декабря судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что на прошлой неделе полицейские задержали еще одного педофила — 21-летнего молодого человека, который также подозревается в нападении на несовершеннолетнюю.
Подозреваемого заключили под стражу.