В Туле пьяный водитель устроил ДТП: пострадал ребенок

Фото УГИБДД по Тульской области.

9 декабря в 17.00 в Туле на перекрестке улицы Скуратовской и Варваровского проезда 41-летний водитель автомобиля «Пежо-807» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Ауди-80».

Водитель «Пежо» был в состоянии алкогольного опьянения — 0,630 мг/л.

В аварии пострадали 39-летняя женщина — водитель «Ауди» — и 10-летний пассажир этого же автомобиля. Ребенку потребовалась госпитализация.