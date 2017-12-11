Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле пьяный водитель устроил ДТП: пострадал ребенок
10-летнему мальчику потребовалась госпитализация.
9 декабря в 17.00 в Туле на перекрестке улицы Скуратовской и Варваровского проезда 41-летний водитель автомобиля «Пежо-807» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Ауди-80».
Водитель «Пежо» был в состоянии алкогольного опьянения — 0,630 мг/л.
В аварии пострадали 39-летняя женщина — водитель «Ауди» — и 10-летний пассажир этого же автомобиля. Ребенку потребовалась госпитализация.
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