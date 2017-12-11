Тульские самбистки завоевали 5 золотых медалей на первенстве ЦФО

Фото из архива Myslo

В копилке сборной Тульской области также оказалась одна серебряная медаль и две бронзы.

В Серпуховском районе Московской области завершилось первенство ЦФО по самбо среди женщин и юниорок 1998−1999 годов рождения.

Всего в соревнованиях приняли участие 93 спортсменки из 11 регионов Центральной России. По итогам женского турнира первые места завоевали спортсменки сборной Тульской области:

Алина Шестакова (весовая категория до 56 кг),

Мария Сухопарова (весовая категория до 60 кг)

Екатерина Камнева (весовая категория до 64 кг)

Третье место у Марины Мухуновой (весовая категория до 52 кг).

Среди юниорок первыми стали тулячки Алина Шестакова (весовая категория до 56 кг) и Екатерина Сазонова (весовая категория до 80 кг), серебро у Александры Сидякиной (весовая категория до 90 кг), бронзу завоевала Виктория Паули (весовая категория до 64 кг).