новости
новости
Регистрация
Тульские самбистки завоевали 5 золотых медалей на первенстве ЦФО
Фото из архива Myslo

Тульские самбистки завоевали 5 золотых медалей на первенстве ЦФО

В копилке сборной Тульской области также оказалась одна серебряная медаль и две бронзы.

В Серпуховском районе Московской области завершилось первенство ЦФО по самбо среди женщин и юниорок 1998−1999 годов рождения.

Всего в соревнованиях приняли участие 93 спортсменки из 11 регионов Центральной России. По итогам женского турнира первые места завоевали  спортсменки сборной Тульской области:

  • Алина Шестакова (весовая категория до 56 кг),
  • Мария Сухопарова (весовая категория до 60 кг)
  • Екатерина Камнева (весовая категория до 64 кг)

Третье место у Марины Мухуновой (весовая категория до 52 кг).

Среди юниорок первыми стали тулячки Алина Шестакова (весовая категория до 56 кг) и Екатерина Сазонова (весовая категория до 80 кг), серебро у Александры Сидякиной (весовая категория до 90 кг), бронзу завоевала Виктория Паули (весовая категория до 64 кг).

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:07 +1
Другие статьи по темам
Событие
Первенство по самбоЦФОтульские спортсменкиженщины и юниорки
Место
Серпуховской районМосковская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле грабители связали жертву и закрыли в шкафу
В Туле грабители связали жертву и закрыли в шкафу
На трассе М-4 «Дон» ВАЗ врезался в столб
На трассе М-4 «Дон» ВАЗ врезался в столб
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.